Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Haziran 2023 08:00
6 ayda polis yetiştirmek
Bence bizim mesleğin en büyük sıkıntısı bu. Hem meslek içi hiyerarşiyi bozan ve adaptasyonu geciktiren bir durum hem de polis memurunun yerini hızlı bir şekilde doldurdukları için değersiz kılan bir olgu. En az 2 yılda polis yetiştirilmeli. Yoksa polisin bir çok talebi görmezden gelinmeye devam edilecek. Beğenmeyen gitsin 6 ay sonra sıfır kmseni yerine koyarız gözüyle bakılıyor.

samban10
Şef
18 Haziran 2023 08:50
Sabahın köründe böyle bir konu açtığına göre büyük depresyondasin demektir profesyonel destek almanı öneririm geçmiş olsun.

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
18 Haziran 2023 08:51
2 polis eğitimi olursa tüm sorunlar çözülür mantığı ile bakmak ayrı zekaya sahip olunduğunu gösteriyor. Polis eğitimi 2 yıl olursa en büyük sorun olarak çalışma sistemi 4 gruplu 12 36 sistemine geçilecek diye anlıyorum. Dışardan 150 kurs alarak komiser yardımcısı olanlar yada 6 ay eğitim alan komiser yardımcılarına alım şartlarında herhangi bir sorun görmüyor musun.

selamlarmerhaba
Memur
18 Haziran 2023 08:56
Ne alakası var yeni yetmesin galiba. Ne kadar polis alınırsa alınsın verimli kullanılmadığı zaman ( şubeler de gereksiz bir dünya polis ya da 1 yerine 3-5 tane vali, kaymakam vs koruması verilir) yine sistem değişmez. 5 kişi yazdıkları u14 maç görevlerine 10 adam yazarlar. Sayı önemli falan değil zihniyetin değişmesi lazım. Amirler senin yerinin 6 ay da dolduğunu biliyor ona göre muamele çekiyor. Hadi başhekim doktora polis gibi muamele çeksin yiyorsa ? Yetiştirmesi zor. Doktorlara isterlerse gitsinler dediler 3 ay sonra ülkede doktor kalmayınca geri dönün çağrısı yaptılar. Demek istediğim bu ama anlamak için biraz beyin lazım tabi.
Gydm, 4 saat önce
2 polis eğitimi olursa tüm sorunlar çözülür mantığı ile bakmak ayrı zekaya sahip olunduğunu gösteriyor. Polis eğitimi 2 yıl olursa en büyük sorun olarak çalışma sistemi 4 gruplu 12 36 sistemine geçilecek diye anlıyorum. Dışardan 150 kurs alarak komiser yardımcısı olanlar yada 6 ay eğitim alan komiser yardımcılarına alım şartlarında herhangi bir sorun görmüyor musun.

Android60
Daire Başkanı
18 Haziran 2023 09:09

Adam konu açmak için 08.00 da uyanmış. Yani biri 08.00 da konu acıyırsa gerçekten o büyük sorundur


Mhmt1940
Aday Memur
18 Haziran 2023 09:27

Gece çok düşündün mü bu konuyu açmak için


selamlarmerhaba
Memur
18 Haziran 2023 09:54
Polisiz biz cumartesi pazar da çalışıyoruz kardeşim
Android60, 4 saat önce

Adam konu açmak için 08.00 da uyanmış. Yani biri 08.00 da konu acıyırsa gerçekten o büyük sorundur


Özer5336
Memur
18 Haziran 2023 10:19
Hakim savcı vali kaymakam ünüversite hariç 2 sene mi okuyor. Çok saçmalamışsın.

selamlarmerhaba
Memur
18 Haziran 2023 10:20
Bürokrat ile memuru bir mi tutuyorsun. Dediğimi anlamamazlıktan gelmeyin. Gerçekler acı olur.
Özer5336, 3 saat önce
Hakim savcı vali kaymakam ünüversite hariç 2 sene mi okuyor. Çok saçmalamışsın.

garibanmemurefendi
Aday Memur
18 Haziran 2023 10:34
Acaba o 2 yilda sana dolu dolu bir egitim mi veriyorlar vakit gecirmekten baska bir degil 2 3 ay saga sola don yanasik duzen sanki 6 ay egitimi kucumsemissin sanki 2 yil egitim alinca alaninda uzman gibi yetismis mi oluyorsun

siyahbeyaz88
Şube Müdürü
18 Haziran 2023 10:35
Sende saçmalamışsın o dediğin mesleklerde üniversitede okurken eğitimini alıyor hangi üniversitede polislik eğitimi veriliyor
Özer5336, 3 saat önce
Hakim savcı vali kaymakam ünüversite hariç 2 sene mi okuyor. Çok saçmalamışsın.

kimyagereses
Aday Memur
18 Haziran 2023 10:43

POMEM den önce normal 12/36 miydi ek görev hicmi yoktu, maaşlar en yuksektenmiydide 6 ay olunca hepsi kötü oldu. Senin basindakiler dik durmadigi sürece 10 kişi de aynı olur 100 kiside


selamlarmerhaba
Memur
18 Haziran 2023 10:50
Küçümsemek ile ne alakası var bu pomemlilerde amma alıngan. Ben 2 yılda çok üst düzey bir eğitim verildiğini de iddia etmiyorum sistemin değişmesi gerektiğini söylüyorum. Ayrıca 2 seneye sadece eğitim gözü ile bakmayın ast üst ilişkisi, sabretmeyi, mesleki aidiyeti arttırması vs bir çok olumlu yönü var.
garibanmemurefendi, 3 saat önce
Acaba o 2 yilda sana dolu dolu bir egitim mi veriyorlar vakit gecirmekten baska bir degil 2 3 ay saga sola don yanasik duzen sanki 6 ay egitimi kucumsemissin sanki 2 yil egitim alinca alaninda uzman gibi yetismis mi oluyorsun

Mstermnnn
Aday Memur
18 Haziran 2023 11:05

Pomemliler yanmış :)


siyahbeyaz88
Şube Müdürü
18 Haziran 2023 11:34
Adam eğitimden bahsetmemiş sabırdan saygı sevgiden kıymet bilmekten bahsetmiş, zorluğu görmeden kısa yoldan kolaya ulaşınca değersiz oluyor, sistem böyle olunca da idare tarafından sayıdan ibaret oluyoruz

selamlarmerhaba
Memur
18 Haziran 2023 11:38
Aynen o kadar. Tek doğru anlayan kişi sensin valla. Kimse alınganlık yapmasın ben pmyo pomem vs öyle bir ayrım yapmıyorum. Saçma zaten öyle bir ayrım. Hepimiz memuruz.
siyahbeyaz88, 2 saat önce
Adam eğitimden bahsetmemiş sabırdan saygı sevgiden kıymet bilmekten bahsetmiş, zorluğu görmeden kısa yoldan kolaya ulaşınca değersiz oluyor, sistem böyle olunca da idare tarafından sayıdan ibaret oluyoruz
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