6 ayda polis yetiştirmek

Bence bizim mesleğin en büyük sıkıntısı bu. Hem meslek içi hiyerarşiyi bozan ve adaptasyonu geciktiren bir durum hem de polis memurunun yerini hızlı bir şekilde doldurdukları için değersiz kılan bir olgu. En az 2 yılda polis yetiştirilmeli. Yoksa polisin bir çok talebi görmezden gelinmeye devam edilecek. Beğenmeyen gitsin 6 ay sonra sıfır kmseni yerine koyarız gözüyle bakılıyor.

Bence bizim mesleğin en büyük sıkıntısı bu. Hem meslek içi hiyerarşiyi bozan ve adaptasyonu geciktiren bir durum hem de polis memurunun yerini hızlı bir şekilde doldurdukları için değersiz kılan bir olgu. En az 2 yılda polis yetiştirilmeli. Yoksa polisin bir çok talebi görmezden gelinmeye devam edilecek. Beğenmeyen gitsin 6 ay sonra sıfır kmseni yerine koyarız gözüyle bakılıyor.