Tayin dilekçesi verdim sonuç ?

Engelli yakını tayin dilekçesi verdim. 29 Mayıs'ta bakanlığa ulaştı. Hala hiç bir gelişme öğrenemiyorum. Yhgmden atama birimini arıyorum kimse açmıyor. Dilekçenin akıbetini nasıl öğrenicem ? Bu komisyonun ne zaman toplanacağını nasıl öğrenerim ?

Engelli yakını tayin dilekçesi verdim. 29 Mayıs'ta bakanlığa ulaştı. Hala hiç bir gelişme öğrenemiyorum. Yhgmden atama birimini arıyorum kimse açmıyor. Dilekçenin akıbetini nasıl öğrenicem ? Bu komisyonun ne zaman toplanacağını nasıl öğrenerim ?