Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Haziran 2023 08:21
Tayin dilekçesi verdim sonuç ?
Engelli yakını tayin dilekçesi verdim. 29 Mayıs'ta bakanlığa ulaştı. Hala hiç bir gelişme öğrenemiyorum. Yhgmden atama birimini arıyorum kimse açmıyor. Dilekçenin akıbetini nasıl öğrenicem ? Bu komisyonun ne zaman toplanacağını nasıl öğrenerim ?

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