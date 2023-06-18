Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


18 Haziran 2023 08:44
Tayinden vazgeçme hakkı var mı

Sgk personeliyim, isteğe bağlı tayin dilekçesi verdim ama vazgeçmeyi düşünüyorum. Böyle bir hakkım var mı bilgisi olan acil cevap verebilir mi?


duceri
Aday Memur
18 Haziran 2023 10:56

Yok mu bir bilgisi olan ?


Hannibal Barca
Memur
18 Haziran 2023 11:42
Tayin istemekten vazgeçtiğine dair tekrar bir dilekçe yazmalısın.

duceri
Aday Memur
18 Haziran 2023 12:00

Henüz tayin başvurusu sonuçlanmadı ama sonuçlandıktan sonra mı yazmam lazım şu aşamada mı yazmam lazım

Hannibal Barca, 2 saat önce
Tayin istemekten vazgeçtiğine dair tekrar bir dilekçe yazmalısın.
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