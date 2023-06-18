pmyo 2023 hakkında

Çağırılıp çağırılmaman sınavda ki başarı sırasına göredir sınavın zor olması yada kolay olması puanları değiştirir ama başarı sırasını değiştirmez.

Sınavın bu sene Türkçe paragraf soruları dışında tarihin en kolay tyt sınavı olduğu söyleniyor.Sınava girmedim ancak denilen gibi sınavlar kolaysa puanlar yükselir ama bsşarı sırası aynı kalır.Geçen sene kaç başarı sırasıyla kapatmış bunu öğrenmeye çalış.

Eyt mevzusuna gelirsek Dönemin İç işleri bakanı 10 bin eyt açığını pomem ile kapatılacağını söyledi ve 30.dnm olarak 10 binlik alım ilanı geldi.Pmyo için bu söz konusu değil.Çünkü pmyo merkezlerinin kontenjanı belli o kişiden fazla alım yapamazlar çünkü öğrencileri sığdıramayacaklardır.Kontejanlar fazla oynamaz yani.

Göz çizirme olayını gelirsek Sözlüye girdikten sonra veya fizik sınavını geçtikten sonra çizdirmen senin adına iyi olur tabi polislik için çizdiriyorsan.

Pmyo sonuçları Eylül gibi açıklanıyor o zamana kadar göz çoktan iyileşmiş olacaktır.

Yani sözlü mülakat sonrası güvenlik soruşturması süreci falan 1 1.5 ayı buluyor.