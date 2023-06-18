KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


18 Haziran 2023 08:48
pmyo 2023 hakkında

Merhabalar, biliyorsunuz gecen sene pmyo ya da 10 katı kuralı geldi ve erkekler tyt taban 270 bayanlar ise 280de kapattı. Simdi bu sene gecen seneye nazaran sınav daha zordu. Ayrıca pomemde 10bin polis alımı olacak. Herkes eytden dolayı yine pmyo nun da kontenjanının artacağını düşünüyor. Ben (bayan olarak) bu sene tytde 270-285 civarı yaptım o aralıkta gelecektir. Önümüzdeki hafta lazer göz ameliyatına girmeyi planlıyorum ardından iyilestikten sonra parkura hazırlanmayı. Tabi biliyorsunuz bunlar ucuz işlemler değil. Sizce bu tyt puanı ile şansım var mı denemeli miyim? (sportif biriyim parkuru yapacagıma inanıyorum babam da polis memuru tek cekincem mülakata çağrılıp çağrılmama konusu) Yardımcı olursanız sevinirim


Baypar
Şef
18 Haziran 2023 10:08

Çağırılıp çağırılmaman sınavda ki başarı sırasına göredir sınavın zor olması yada kolay olması puanları değiştirir ama başarı sırasını değiştirmez.

Sınavın bu sene Türkçe paragraf soruları dışında tarihin en kolay tyt sınavı olduğu söyleniyor.Sınava girmedim ancak denilen gibi sınavlar kolaysa puanlar yükselir ama bsşarı sırası aynı kalır.Geçen sene kaç başarı sırasıyla kapatmış bunu öğrenmeye çalış.

Eyt mevzusuna gelirsek Dönemin İç işleri bakanı 10 bin eyt açığını pomem ile kapatılacağını söyledi ve 30.dnm olarak 10 binlik alım ilanı geldi.Pmyo için bu söz konusu değil.Çünkü pmyo merkezlerinin kontenjanı belli o kişiden fazla alım yapamazlar çünkü öğrencileri sığdıramayacaklardır.Kontejanlar fazla oynamaz yani.

Göz çizirme olayını gelirsek Sözlüye girdikten sonra veya fizik sınavını geçtikten sonra çizdirmen senin adına iyi olur tabi polislik için çizdiriyorsan.

Pmyo sonuçları Eylül gibi açıklanıyor o zamana kadar göz çoktan iyileşmiş olacaktır.

Yani sözlü mülakat sonrası güvenlik soruşturması süreci falan 1 1.5 ayı buluyor.


hsprd
18 Haziran 2023 12:57

göz icin bazı doktorlar ön sağlıkta lens var mı diye cok dikkatli bakıyorlarmıs ve eleneme sebebiyms

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