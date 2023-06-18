Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Haziran 2023 09:00
memurlar.net mazaret atamalarini haber yapin

Sayın memurlar.net yöneticileri deprem ve diğer mazertlerden dolayı atama bekleyen binlerce emniyet teşkilatı mensubu bu konunun haber yapılmasını bekliyor. Bu şekilde atama bekleyen arkadaşlar lütfen konunun duyulması açısından altına saygı çerçevesinde yorumlarınızı yazınız.


Tarta
Aday Memur
18 Haziran 2023 09:45

Katılıyorum olumlu olumsuz açıklansin


İmpartant
Aday Memur
18 Haziran 2023 10:35

Yazık bu saatte kadar konuyu 240 defa okunmuş ama yazan bir kişi bizden bir halt olmaz.


fathe5
Aday Memur
18 Haziran 2023 10:54

Eş durumu bekleyen bir çok kişi mağdur durumda


artofhistory
Aday Memur
18 Haziran 2023 11:51
Ne zaman açıklanacak umutsuzluk kapladı herkesi okullar kapandı ev bulmak ayrı bir muamma Allah yardımcımız olsun

Ahsen00019
18 Haziran 2023 11:54

Mazeret atamalarini bekliyoruz biran önce açıklansın daha ne kadar bekleyeceğiz

Toplam 5 mesaj

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