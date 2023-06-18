Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Haziran 2023 09:25
GOREVLENDİRME

Arkadaşlar, merhaba istediğim hastaneye gorevlendirildim ve kadromu görevlendirildiğim hastaneye kadromu aldirmak istiyorum .

Asıl kadromun bulunduğu hastane ve görevlendirildigim hastane sorun cikartmiyolar sagolsunlar nasıl bir yol izlemem gerek ?

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