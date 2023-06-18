Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Haziran 2023 10:28
Eğitim Fakültesi Müzik Mezunları yada konservatuar mezunları

Proje okulu olan güzel sanatlar liselerine başvuru yapabiliyormusunuz denediniz mi açık olduğunu bildiğimiz gsl lere başvuru yapamadığımı farkettim il içi ve dışı denemeler yaptım olmadı sizde durum ne bu durum saçma değil mi bir arıza mı var teşekkürler


kafamhepguzel
18 Haziran 2023 11:09
Şöyle düzelteyim hali hazırda müzik öğretmeni olarak görev yapan arkadaşlar başvuru yapabilirler mi ?
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