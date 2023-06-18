Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Haziran 2023 10:58
Deprem bölgesine sağlık mazeretinden dolayı tayin istedim aylardır dilekceme cevap gelmedi

Arkadaşlar deprem bölgesine önce doğal afetten sonra sağlık mazereti tayini için dilekçe verdim yetmedi 2. Kezde yazdım ama aylardr cevap gelmiyor aradğmda degerlendirme aşamasnda deniyor bu kadar bekledim çok mağdurum ne yapmam gerek yardım edin varmı bilgisi olan


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Aday Memur
18 Haziran 2023 11:03

Bu arada Cte personeliyim kadroluyum


Omserrr
Aday Memur
18 Haziran 2023 11:16

Bende seninle aynı durumdayım ustam bende aylardır bekliyorum aynı mağduriyet bende de devam ediyor aylardır aradığımda tek söylenilen şey degerlendirme aşamasında bitince söyleyecez diye .


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Aday Memur
18 Haziran 2023 11:48

Yoğunlukdan sıra bize mi gelmiyor yoksa


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Aday Memur
18 Haziran 2023 11:52

Ama benden sonra yazan biri oldu geçici görevlendirme geldi hemen

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