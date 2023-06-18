Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Haziran 2023 11:49
Memur Sen kapatılsın.

Memurun bugünkü durumunun sebebi memur sen'dir. Varlığı fayda sağlamak şöyle dursun memura zarar veriyor. Bu gün en düşük memur maaşı asgari ücret 8506 iken 10.400 ise bunda en büyük pay memur sen'e aittir.


EMRE YALCİN
Daire Başkanı
18 Haziran 2023 12:27

Memur-Ben olarak geri döneriz. Aynı RENK aynı YALÇIN ve o aynı GÜLÜŞ...


eem2020
Aday Memur
18 Haziran 2023 12:29

Memnun-Sen kapatılsın. Toplanan aidatlarla okul, cami, hastane yapılsın. Memur kendini savunsa daha iyi savunur.


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
18 Haziran 2023 12:29

sagol yegenim verdigin destek icin

susturamazsiniz bizi

baskaniniz sizi itidalli olmaya cagiriyor

size agustosta inanilmaz kazanimlar saglicam

bekleyin lan koftehorlar :)))

EMRE YALCİN, 50 dk. önce

Memur-Ben olarak geri döneriz. Aynı RENK aynı YALÇIN ve o aynı GÜLÜŞ...


Devir Kötü
Şef
18 Haziran 2023 12:34

Memur-sen harbiden kapatılsın yahu.


EMRE YALCİN
Daire Başkanı
18 Haziran 2023 12:36

Hulölölölööyyyn. Başganımmmmm...

üçbuçukali, 48 dk. önce

sagol yegenim verdigin destek icin

susturamazsiniz bizi

baskaniniz sizi itidalli olmaya cagiriyor

size agustosta inanilmaz kazanimlar saglicam

bekleyin lan koftehorlar :)))


tolgperperek
Şube Müdürü
18 Haziran 2023 12:56

Yetkli konf ve eski yetkili 5510 u çıkaran görüntü proje sendikacılığı birisi ünu mezunları gençleri sınavla mükemmel olanları aldı bağkurlu, bu arada nüfa oranla en az memura sahip ülkelerden biri olup en az maaş veren 3 ülkeden biriyiz. Kısaca son sendika bence başardı amaç buydu zaten, artık 1300-2000euro ya bile çıkması imkansız ki öyle Avrupa ülkelerindeki 3000-9000euro ları görmesi artık mucize.


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
18 Haziran 2023 13:11

kutlu dava arkadasim

seninle birlikte davamiz buyuyecek

seni ayakta alkisliyorum

EMRE YALCİN, 41 dk. önce

Hulölölölööyyyn. Başganımmmmm...

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