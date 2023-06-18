Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Haziran 2023 11:58
Kars
Kars'a tayini çıkanlar

kaganaslıhan55
18 Haziran 2023 12:01
Hayırlı olsun kardeşim kışlıklarını çoğalt gitmeden

Bg28
18 Haziran 2023 12:02
Sağolasın. Taşındıktan sonra inşallah
kaganaslıhan55, 1 saat önce
Hayırlı olsun kardeşim kışlıklarını çoğalt gitmeden

Hasancan2000
Aday Memur
18 Haziran 2023 12:13
Kardeşim hayırlı olsun, ben 2004-2007arası ilk şarkımı orda yaptım, soğuk bir il, şuan baya gelişmiş durumda Digor yolu tarafında Lojmanlar var
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