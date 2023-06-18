Zorunlu hizmet affıyla İl dışı atamalarda 3 yıl şartı aranmayan durumlar

Görev yaptıkları eğitim kurumuna zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere atanan ve zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda tamamlayan veya 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla tamamlayacak olanlar istemeleri halinde birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarına, üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

İfadesi var ama siz tamamlamış olmuyorsunuz. Belki de oluyorsunuz. Bakanlığa sorun.