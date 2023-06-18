Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Haziran 2023 13:12
Zorunlu hizmet affıyla İl dışı atamalarda 3 yıl şartı aranmayan durumlar

Arkadaşlar 9 yıllık kadrolu öğretmenim. Zorunlu hizmetim normalde seneye bitecekti. Şimdiki çalıştığım yere 2 yıl önce atandım. Çalıştığı yerde zorunlu hizmeti bitenler için 3 yıl aynı işde çalışma aranmaz diye bir yazı gördüm ancak mevzuatta bunu göremedim. Şimdi zorunlu hizmet affı sebebiyle 3 yıl dolmadan il dışı tayin hakkımız olacak mı? Bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.


serkantde
Memur
18 Haziran 2023 13:33

+


zefur2015
Aday Memur
18 Haziran 2023 13:57

Bende aynı durumdayim umarım cevap veren olur


melcea
Daire Başkanı
18 Haziran 2023 14:38

Siz zorunlu hizmetinizi tamamlamadiniz, affedildiniz. O yuzden belirttiginiz madde sebebiyle tayin isteyemezsiniz.


hugo.almeida
Müsteşar
18 Haziran 2023 14:40

Görev yaptıkları eğitim kurumuna zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere atanan ve zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda tamamlayan veya 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla tamamlayacak olanlar istemeleri halinde birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarına, üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

İfadesi var ama siz tamamlamış olmuyorsunuz. Belki de oluyorsunuz. Bakanlığa sorun.


serkantde
Memur
18 Haziran 2023 14:53

Tuhaf bir durum var hocam cidden. Madde var ama geçerlilikleri tam nedir belli değil. Bakanlıktan hangi şekilde bilgi alabiliriz, bilginiz var mı?

hugo.almeida, 3 saat önce

Görev yaptıkları eğitim kurumuna zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere atanan ve zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda tamamlayan veya 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla tamamlayacak olanlar istemeleri halinde birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarına, üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

İfadesi var ama siz tamamlamış olmuyorsunuz. Belki de oluyorsunuz. Bakanlığa sorun.


coshuva
Genel Müdür
18 Haziran 2023 14:57
3 yıllık çalışma süresi zorunlu hizmet ile ilgili değildir. İller arası yer değiştirmek isteyen her öğretmen bulunduğu ilde 3 yıl çalışmak zorundadır.

serkantde
Memur
18 Haziran 2023 15:01

Hocam istisnai durumlar diye 6 madde gördüm. Meyin ne olduğu çok net değil ama.

coshuva, 3 saat önce
3 yıllık çalışma süresi zorunlu hizmet ile ilgili değildir. İller arası yer değiştirmek isteyen her öğretmen bulunduğu ilde 3 yıl çalışmak zorundadır.

coshuva
Genel Müdür
18 Haziran 2023 15:04
Aynı ilde 3 yıl sürenizi tamamlarsanız il dışı tayin isteyebilirsiniz.
serkantde, 3 saat önce

Hocam istisnai durumlar diye 6 madde gördüm. Meyin ne olduğu çok net değil ama.


hugo.almeida
Müsteşar
18 Haziran 2023 17:03

CİMER üzerinden. Bilgi edinme başvurusu.

Bu maddeyi ve son affı yazacaksınız. Bu şartlar altında zh yükümlülüğünden muaf olan bir kişi il dışı tayin isteyebilir mi diyeceksiniz.

Belki kılavuzda bu duruma dair madde de koyabilirler. Siz yine de bilgi edinme talebinde bulunun.

serkantde, 3 saat önce

Tuhaf bir durum var hocam cidden. Madde var ama geçerlilikleri tam nedir belli değil. Bakanlıktan hangi şekilde bilgi alabiliriz, bilginiz var mı?


crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
18 Haziran 2023 17:18
Kılavuzu beklemek lazım.Ama il dışı puanları bu sene rekor kıracak o kesin

popcorn007
Daire Başkanı
18 Haziran 2023 17:28

sanki çok yer açılacak ya, rekor kırılacak

crabnet355, 28 dk. önce
Kılavuzu beklemek lazım.Ama il dışı puanları bu sene rekor kıracak o kesin

serkantde
Memur
18 Haziran 2023 17:33

Yazdım bakalım ne cevap gelecek.

hugo.almeida, 43 dk. önce

CİMER üzerinden. Bilgi edinme başvurusu.

Bu maddeyi ve son affı yazacaksınız. Bu şartlar altında zh yükümlülüğünden muaf olan bir kişi il dışı tayin isteyebilir mi diyeceksiniz.

Belki kılavuzda bu duruma dair madde de koyabilirler. Siz yine de bilgi edinme talebinde bulunun.

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