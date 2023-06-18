Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Haziran 2023 13:30
Tayin hakkım var mı

Merhaba daha önce 6 sene adliyede calistim. 1.5 senedir sağlık bakanlığında calisiyorum. Kadroya Şubat ayında gectim. Haziran tercih kurasina girip tercih ekleyebiliyorum ve zaten tercih yapıp kesinlestirme yaptım . Acaba bana tayin çıkarsa bir.yanlislik yaptık senin tayin hakkın yoktu denebilir mi? Benim tayin hakkım var mı yok mu bilmiyorum. Kimisi var kimisi yok diyor. Sonradan çıkan tayini iptal etme hakları var mı


zk17ts
Şef
18 Haziran 2023 16:32

Güncel

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Derece kademeEş tayini çözüm seri gelin !2023 haziran iller arasi yer degistirme tayiniİşçi maaşıCkys bekleyenlerCkyse sonrası ayrilisTıbbi sekreter eczaneİZMİR HEMŞİREHaziran dönemi iller arası atama kurası ne zaman açılır acaba?2023 haziran iller arası açıldı

Sözlük

sürü psikolojisi 1 bursa 3 bulaşık makinesine koymadan önce tabakları yıkamak 3 şu an çalan şarkı 3 aşiret 2 Evimizin içinde oluşturalabilecek huzur ve dinlenme köşesi 1 Sosyal Medyanın artık tat vermemesi 3 intihar 3 evini ilaçlatan komşu 2 En sevdiğiniz hayvan 1

Son Haberler

Uçakta kalp krizi geçiren yolcu hayatını kaybettiAK Partili Usta'dan memur maaşı açıklamasıBakan Yerlikaya: Mücadelemizde katettiğimiz yol terörü bitirme noktasına getirdiÖnce KADES'ten yardım istedi, sonra şiddetten kurtulmak için kendini yola attıAntalya'da sahil doldu; YKS'den çıkıp denize gittiler

Editörün Seçimi

Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir