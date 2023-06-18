Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Haziran 2023 13:48
Sağlıkçıların sağlık bölümü dışında eğitim hakkı

Arkadaşlar hemşire olarak çalışmaktayım sağlık dışında bir bölüm okursak nöbetlerimiz ona göre düzenlenir mi yoksa inisiyatife bağlı bir şey mi?


yldrcell
Şef
18 Haziran 2023 14:29

sağlık bölümüde okusan farketmez sonuçta öğrencisin. sağlık bölümü olayı eğitim tayini konu olduğunda devreye giriyor mesela eğer farklı bölümse tayin vermez. eğitim hakkı engellenemez idare sana eğitim hakkı verir ama senide bu bahaneyle istediği yere verir zırt pırt yer değiştirir belli olmaz


umut.72
Memur
18 Haziran 2023 15:05
Sorumlu hemşirene ve çalıştığın ekibe kuruma bağlı personel varsa sana çok gece nöbeti verirler
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