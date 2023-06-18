Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Haziran 2023 14:05
MEBBİS'te Zorunlu Hizmet Yükümlülüğü Kaldırıldı

Af kararıyla birlikte an itibariyle zorunlu hizmeti tamamlama süresi 16.06.2023 tarihi baz alınarak "yükümlü değil" ibaresiyle sistem üzerinde de işenmiş durumda. Hayırlı uğurlu olsun.


Nebileyimyahu
Aday Memur
18 Haziran 2023 14:11

Zorunlu hizmet okulunda kalmaya devam edeceğim. Artırımlı puan almaya hak kazanır mıyım ?


mhmtfatih
Aday Memur
18 Haziran 2023 14:29
Artırımlı hizmet durumu nasıl olacak, afdan yararlananlar artırımı mı alacak

Kagiş
Müsteşar Yardımcısı
18 Haziran 2023 15:12

Yuppiii!)))


araftaki vatandaş
Şef
18 Haziran 2023 16:25
Önceden muaf yazardı şimdi yükümlü değil yazıyor. :) İlişkiyi diri tutmak için öneriler: "Ona küçük sürprizler yapın."

Evlenmek Gerek
Genel Müdür
18 Haziran 2023 17:43

Yanlış bilgi. Muaf ile yükümlü değil farklı kavramlar olarak kullanılıyor MEBBİS'te.

araftaki vatandaş, 1 saat önce
Önceden muaf yazardı şimdi yükümlü değil yazıyor. :) İlişkiyi diri tutmak için öneriler: "Ona küçük sürprizler yapın."
Toplam 5 mesaj

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