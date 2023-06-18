Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Haziran 2023 14:12
Hasta ve sağlık çalışanları hakkı

Merhaba.Hastanin hekim seçme hakkı varda doktorun da hastaya bakmama hakkı var mı ?Bir hemsire arkadaşin başına gelmişti fakülted profesörun daha önce yazdığı epilepsi ilacını yazmamışti.Hukuki olarak ilaç yazdırma bu şekilde yada muayene olmaya gidince doktorun da sana bakmak istemiyorum gibi bir hakkı var mı ve böyle bir durumda hasta kişi itiraz edebilir mi ?

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