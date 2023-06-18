Benim suçum neydi?????

10 yıllık öğretmenim. Zorunlu hizmette sekizinci yılım bitti. Üstüne üstlük merkezlerde af bekleyenler yüzünden (bir nedeni de bu kişiler) kadro açılmadığı için kendi ilime bile gidemedim. Adalet mülkün (devletin) temeli, demiş Atatürk. Ama gel gör ki hem uygulayanlar hem de sevinenler çok rahat, çok profesyonel. Biz mi manyağız biz mi delirmişiz?! Geçmişte de alan sınavı gelmeden bir kompozisyon yazamayan öğretmenimsi bir arkadaş matematik netiyle benden önce atanmıştı. Ne suçlular cezasını alır, ne askerlik eşit ve tam yapılır, ne vergi tam ödenir. Bu ülke gerçekten çok iyi ayakta kalıyor. Ya da biz öyle sanıyoruz.