Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Haziran 2023 14:29
Benim suçum neydi?????

Kahramanmaraş'ta zorunlu hizmetim eylülde bitiyordu. 4 sene dağın başında tek başıma çalışıp depremden zor kurtulan birinin önünü TEKRAR TEKRAR kesen MEB'e ve yöneticilerine hakkım zehir zıkkım olsun. ZH afına sevinenlerinde Allah bin belasını versin. Hiçbiriniz ne hak ne hukuk savunursunuz içi çürümüş öğretmen topluluğu. Bu kadar iğrenç bir meslek görmedim.


FATİH0606
Memur
18 Haziran 2023 14:37
Sizin öğretmen olduğunuza kesinlikle inanmıyorum

blueskies
18 Haziran 2023 14:41

Çıktı çürük elmanın biri daha. Senin inanmana mı ihtiyacımız var sayın FATİH.

FATİH0606, 3 saat önce
Sizin öğretmen olduğunuza kesinlikle inanmıyorum

Kuskusuz
Şube Müdürü
18 Haziran 2023 15:08

Suçunuz bu ülkede doğmak. Bu ülkede doğup da haksızlığa uğramayan var mı? İlk mat 2 bin geldiği, ilk 4 4 4 sisteminin geldiği ilk sozlesmelinin mülakatın geldiği yıllara denk geldim ben. Kpss ye küstüm dur gireyim dediğim yıl da alan geldi. Paşa paşa sozlesmeli çalıştım bak 3 5 ay çalışana kadro geldi. Suçu niye kendinizde arıyorsunuz ki? Ülke bu!.. Yırtanlara da hayırlı olsun ne diyelim?..


Türkçeci3535
Aday Memur
18 Haziran 2023 15:21

10 yıllık öğretmenim. Zorunlu hizmette sekizinci yılım bitti. Üstüne üstlük merkezlerde af bekleyenler yüzünden (bir nedeni de bu kişiler) kadro açılmadığı için kendi ilime bile gidemedim. Adalet mülkün (devletin) temeli, demiş Atatürk. Ama gel gör ki hem uygulayanlar hem de sevinenler çok rahat, çok profesyonel. Biz mi manyağız biz mi delirmişiz?! Geçmişte de alan sınavı gelmeden bir kompozisyon yazamayan öğretmenimsi bir arkadaş matematik netiyle benden önce atanmıştı. Ne suçlular cezasını alır, ne askerlik eşit ve tam yapılır, ne vergi tam ödenir. Bu ülke gerçekten çok iyi ayakta kalıyor. Ya da biz öyle sanıyoruz.


Kuskusuz
Şube Müdürü
18 Haziran 2023 15:36

Bu ülke hiç ayakta olmadı hep yan gidiyor benim gözümde.

Türkçeci3535, 2 saat önce

10 yıllık öğretmenim. Zorunlu hizmette sekizinci yılım bitti. Üstüne üstlük merkezlerde af bekleyenler yüzünden (bir nedeni de bu kişiler) kadro açılmadığı için kendi ilime bile gidemedim. Adalet mülkün (devletin) temeli, demiş Atatürk. Ama gel gör ki hem uygulayanlar hem de sevinenler çok rahat, çok profesyonel. Biz mi manyağız biz mi delirmişiz?! Geçmişte de alan sınavı gelmeden bir kompozisyon yazamayan öğretmenimsi bir arkadaş matematik netiyle benden önce atanmıştı. Ne suçlular cezasını alır, ne askerlik eşit ve tam yapılır, ne vergi tam ödenir. Bu ülke gerçekten çok iyi ayakta kalıyor. Ya da biz öyle sanıyoruz.


Velocıraptor
Genel Müdür
18 Haziran 2023 16:14

Allah her ki cihanda layıklarını versin bunların. Şehit öğretmenlerimizin kemikleri sızladı.


mina88
Aday Memur
18 Haziran 2023 17:32

Ben de 2019 Şubat'ta tercih yaparken tek tük batı illeri hariç hep doğu açılmıştı.Doğuda il merkezine çok uzak bir ilçeye atandım.Okula dağ tepe tırmanarak yeri gelince yarım saat yürüyerek gittim.Fareli ve pis kokan prefabrik yurdunda nöbet tuttum.Sonra bir nebze daha iyi bir ilçeye geçtim ama yine merkeze çok uzak ve küçük bir yer.4 yıldır ödediğim yol paraları, çektiğim eziyetler nebileyim Allah'a havale ediyorum.2019 Şubat'ın da ben atama evraklarımı ayarlarken Mart yerel seçimleri için 20.000 atama müjdesi yapıldı ve arkadaşım benden 1 puan gerideydi ve İstanbul'a atandı o atamayla.Hak üstüne hakkım gaspedildi yutkundum sineye çektim ama bunu kabul etmiyorum varsa hakkım helal etmiyorum


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
18 Haziran 2023 17:41
Bu tip kararlarda mağdur olan birileri hep olur. Şandınız yokmuş. Diyasi genelin mutluluğuna göre karar berir. Hayat tecrübem oldu diye teselli edin kendinizi.
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