Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


18 Haziran 2023 14:45
Emeklilikte 25 yıl hesabı
Öncelikle cevabınız için şimdiden teşekkür ederiz.Memurun emeklilik şartları arasında 25 yıl şartı sadece memurlukta mı olması gerekiyor yoksa 20 yıl memurluk 5 SSK toplam 25 yıl olursa kabul görüyor mu.Bu arada 1998 yılında ssk'lı olarak özel sektörde fiili olarak çalışmaya başladım 2012 yılında memur oldum.

Çok Yazılan Konular

Teknik Hizmetler SınıfıYHS nin Kaldırılması Gereklidir.Gih sınıfındaki memur evrak getir götür yaparmiGİH kurumlar arası geçiş hakkındaBecayiş(tekniker)

Sözlük

ıq'su 140 üstü olan yazarlar 2 aşiret 2 sürü psikolojisi 1 Evimizin içinde oluşturalabilecek huzur ve dinlenme köşesi 1 bulaşık makinesine koymadan önce tabakları yıkamak 3 bursa 3 kadınlar ne ister adlı soru 1 kadın gibi düşünmek 2 şu an çalan şarkı 3 En sevdiğiniz hayvan 1

Son Haberler

Uçakta kalp krizi geçiren yolcu hayatını kaybettiAK Partili Usta'dan memur maaşı açıklamasıBakan Yerlikaya: Mücadelemizde katettiğimiz yol terörü bitirme noktasına getirdiÖnce KADES'ten yardım istedi, sonra şiddetten kurtulmak için kendini yola attıAntalya'da sahil doldu; YKS'den çıkıp denize gittiler

Editörün Seçimi

Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir