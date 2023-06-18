Emeklilikte 25 yıl hesabı

Öncelikle cevabınız için şimdiden teşekkür ederiz.Memurun emeklilik şartları arasında 25 yıl şartı sadece memurlukta mı olması gerekiyor yoksa 20 yıl memurluk 5 SSK toplam 25 yıl olursa kabul görüyor mu.Bu arada 1998 yılında ssk'lı olarak özel sektörde fiili olarak çalışmaya başladım 2012 yılında memur oldum.

Öncelikle cevabınız için şimdiden teşekkür ederiz.Memurun emeklilik şartları arasında 25 yıl şartı sadece memurlukta mı olması gerekiyor yoksa 20 yıl memurluk 5 SSK toplam 25 yıl olursa kabul görüyor mu.Bu arada 1998 yılında ssk'lı olarak özel sektörde fiili olarak çalışmaya başladım 2012 yılında memur oldum.