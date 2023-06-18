527 hakkında

Merhabalar 16-18 yılları arasında kalkınmada öncelikli ilde çalıştım o zaman 527 hak etmeme 10 gün kala ilişik kestiğim için 527yi alamadım. Şimdi 2. Şarka gideceğim orada başlama yaptıktan 10 gün sonra 527yi hak etmiş olacak mıyım. Yani 527 alabilmek için o ilde kesintisiz 2 yıl çalışmak mı gerekir

Merhabalar 16-18 yılları arasında kalkınmada öncelikli ilde çalıştım o zaman 527 hak etmeme 10 gün kala ilişik kestiğim için 527yi alamadım. Şimdi 2. Şarka gideceğim orada başlama yaptıktan 10 gün sonra 527yi hak etmiş olacak mıyım. Yani 527 alabilmek için o ilde kesintisiz 2 yıl çalışmak mı gerekir