Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Haziran 2023 14:55
527 hakkında
Merhabalar 16-18 yılları arasında kalkınmada öncelikli ilde çalıştım o zaman 527 hak etmeme 10 gün kala ilişik kestiğim için 527yi alamadım. Şimdi 2. Şarka gideceğim orada başlama yaptıktan 10 gün sonra 527yi hak etmiş olacak mıyım. Yani 527 alabilmek için o ilde kesintisiz 2 yıl çalışmak mı gerekir

yenipolispolice
Aday Memur
18 Haziran 2023 15:57
Kesintisiz çalışmak gerekir 527 olan ilden ilişik keserken 527 den feragat imzalatiyorlar muhtemelen imzalamissindir sil baştan başlar doğu ilinde kıdem kısmında 527 yeri var ordan da bakabilirsiniz
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