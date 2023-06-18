Nas tayini iptali

Bak kardeşim milletin hakkına girmişsin bu 1 ikincisi ise senin yerinde olmak isteyen ben ve benim gibi kaç insan var 12 senedir olduğumuz yerde kalmanın üzüntüsü içindeyiz yanlış anlama ama yaptığın büyük terbiyesizlik ve hakka girmek vallaha senin gibi arkadaşlara gerçekten yazıklar olsun

Bak kardeşim milletin hakkına girmişsin bu 1 ikincisi ise senin yerinde olmak isteyen ben ve benim gibi kaç insan var 12 senedir olduğumuz yerde kalmanın üzüntüsü içindeyiz yanlış anlama ama yaptığın büyük terbiyesizlik ve hakka girmek vallaha senin gibi arkadaşlara gerçekten yazıklar olsun