Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Haziran 2023 15:47
Nas tayini iptali

Arkadaşlar belli gerekçelerle çıkmış olan nas tayinini iptal etmek istiyorum nereye dilekçe yazmalıyım yardımcı olursanız sevinirim.


işletmen74
Aday Memur
18 Haziran 2023 16:46
Bak kardeşim milletin hakkına girmişsin bu 1 ikincisi ise senin yerinde olmak isteyen ben ve benim gibi kaç insan var 12 senedir olduğumuz yerde kalmanın üzüntüsü içindeyiz yanlış anlama ama yaptığın büyük terbiyesizlik ve hakka girmek vallaha senin gibi arkadaşlara gerçekten yazıklar olsun
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