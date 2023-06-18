Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Haziran 2023 15:55
İzin sorusu ?

Merhaba arkadaşlar.meslekte 10.yilimi bı kaç gün önce doldurdum. Malum+10 gün izin hakkı oluyor ve askerlikten muaf oluyoruz.Simdi benim ne yapmam lazım izin ve askerlik konusunda dilekçe vb bilgisi olan var mı ?


akbey aslan
Memur
18 Haziran 2023 16:27
Şef e devletten askerlik durumunu kontrol et otomatik olarak tecil yerine muaf yazabilir yoksa da emniyet gönderir evrak muaf olursun hayırlı olsun

siyahbeyaz88
Şube Müdürü
18 Haziran 2023 16:59
Personel bürona söyle hemen sistemden on günlük yıllık iznini açarlar, askerlik için bi şey yapmana gerek yok edevletten takip edebilirsin bir aya muaf yazısını sisteme girerler

Hasan343401
18 Haziran 2023 17:06

Teşekkürler

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