KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


18 Haziran 2023 15:57
Sağlık Bakanlığı Alımları Ne Zaman Olabilir

İki büyük tds alımını kaçırdım. Ancak mezun olabildik. Kpss 77 ile bekliyorum. Ortada net bir bilgi olmadığının farkındayım ancak duyumlarla ya da tecrübeyle konuşabilecek olan varsa fikrini merak ediyorum. Sağlık bakanlığı merkezi ya da açıktan ne zaman alım yapar, bunun belirli bir zamanı var mı yoksa her an olabilir mi?

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