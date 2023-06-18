Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Haziran 2023 16:11
Uçmaya devam sıkı tutunun ! Kredi kartlarına da ufukta faiz artışı göründü ! Hep bolluk bereketten b

Seçim evveli söyledik bunlara koltuk verirseniz güney amerika ülkesi olmaya hazırlanın diye :))) öyle benezuela peyniri yemeye benzemez bu işler.

haber: Merkez Bankası piyasa beklentileri anketinde öngörüldüğü gibi politika faizi yüzde 8.50'den yüzde 17.50'ye yükseltilirse, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı da yüzde 1.36'dan yüzde 2.15'e kadar çıkabilir.

İhtiyaç kredileri faizleri yüzde 60'a kadar ulaşarak rekor kırınca vatandaş yüzde 1.36 faizli kredi kartlarına sığındı. Özellikle sene başından bu yana tüketici kredilerinde artış oranı yüzde 22.2 olurken, kredi kartları tarafında bu artış yüzde 60'ı buldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 9 Haziran itibarıyla tüketici kredileri hacmi 1 trilyon 374 milyar lira, kredi kartları ise 1 trilyon 62 milyar lira hacme ulaştı. Yani vatandaşın ihtiyaç, konut ve taşıttan oluşan tüketici kredisi borcunun yüzde 77'si kadar da kredi kartı borcu var.

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