Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Haziran 2023 16:50
Proje okul başvuru hakkında

Bildiğiniz üzere proje okul başvuruları başladı ben 6 senedir proje okulundayım başvuru yapmazsam ne olur bu okulla ilişkim kesin olarak kesilir mi ya da başvuru yaparsam il içi il dışı tercih eş durumu yapamaz mıyım 4 sene boyunca lütfen bilgisi olan varsa yazabilir mi idarecemiz de bilmiyor yarın da son gün


Velocıraptor
Genel Müdür
18 Haziran 2023 17:27

idarecin nasıl bilmez. art niyet var. 4 sene bitmişse il emrine çekilirsin ÇOK NET. gerisi zaten sırayla geliyor. hepsi arka arkaya


dnz.fzk
Aday Memur
18 Haziran 2023 17:46

Malesef bilmiyor yani 4 sene boyunca başvuru yapamaz mıyım başka okullara

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