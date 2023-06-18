Daha önce sözleşmeli memurluk yapmış birinin süreleri kadro için dikkate alınır mı?

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Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
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Editörler : E.Kayı Han
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Sözlük
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