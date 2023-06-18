Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


18 Haziran 2023 17:43
Daha önce sözleşmeli memurluk yapmış birinin süreleri kadro için dikkate alınır mı?

Arkssaşlar merhaba, daha önce adliyede 6 yıl sözleşmeli olarak çalıştım. Bu işten kendi isteğimle ayrılarak üniversitese destek personeli oldum. Ben katiplikten ayrıldıktan sonra kadro geldi, ben de yeniden sözleşmeli olarak atandım. Geçmişte 6 yıl sözleşmeli çalıştığımdan ötürü kadroya geçme hakkım var mıdır? Ayrıca meslekte yükselme sınavlarına girebilir miyim?

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