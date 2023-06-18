Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Haziran 2023 18:02
Eş durumu
Ben iller arası tayin yapsam hazıranda eşim yanıma gelebilir mi bölge şartına bakılır mı eşim 6. Bölgede ben 3 . Bölgeye iller arası tayin istesem gelebilir mi yanıma bölge hizmet gurubuna bakılır mı

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