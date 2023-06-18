Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Haziran 2023 18:30
PROJE OKULLARINA ATAMALAR NASIL OLACAK?

Yarın proje okullarına başvurunun son günü. Elektronik ortamda başvurular alınıyor. Kılavuzda atamaların nasıl yapılacağına dair bir hüküm yok. Bu da demek oluyor ki, il memler listeleri belirleyecek, bakanlik atamaları yapacak.

Böyle olunca da EBS şubelerini yoğun mesai bekliyor.

Kul hakkının ruhuna el fatiha!!!

Diğer sendikalar ise sadece seyrediyor...

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