Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Haziran 2023 18:41
Proje okulları başvuru şartları
Şu an atandigim okulda 2. Yılım Normal de il içi atamalarda 3 yıl bitmeden tayin isteyemiyorsun acaba proje okullarına başvurunda da aynı durum mu geçerli zira yayinlanan kılavuzda böyle bir ibare yok

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