Proje okulları başvuru şartları

Şu an atandigim okulda 2. Yılım Normal de il içi atamalarda 3 yıl bitmeden tayin isteyemiyorsun acaba proje okullarına başvurunda da aynı durum mu geçerli zira yayinlanan kılavuzda böyle bir ibare yok

Şu an atandigim okulda 2. Yılım Normal de il içi atamalarda 3 yıl bitmeden tayin isteyemiyorsun acaba proje okullarına başvurunda da aynı durum mu geçerli zira yayinlanan kılavuzda böyle bir ibare yok