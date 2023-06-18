borsada hangı hısse alıyım

Bende çok anlamıyorum 4 yıl önce tavsiye ile sasa aldım ve hala elimde tutuyorum. Bana çok iyi kazandırdı. 5 yıl daha elimde tutup dünya işlerini bırakacağım. Tavsiyem bu yönde olur kıymetlı meslektaşım. Birde anlama kurcalama bilmemek daha çok kazandırıyor.

Bende çok anlamıyorum 4 yıl önce tavsiye ile sasa aldım ve hala elimde tutuyorum. Bana çok iyi kazandırdı. 5 yıl daha elimde tutup dünya işlerini bırakacağım. Tavsiyem bu yönde olur kıymetlı meslektaşım. Birde anlama kurcalama bilmemek daha çok kazandırıyor.