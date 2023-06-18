Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Haziran 2023 19:47
borsada hangı hısse alıyım

borsaya gırmeyı dusunuyorum 100bın lıram var uzun vade 3-4 tane hısse alıp 1-2 sene beklesem dıyorum hangılerı ıyıdır tecrubelı arkadaslar yazabılır mı


aronfeller77
Şef
18 Haziran 2023 20:00
Bende çok anlamıyorum 4 yıl önce tavsiye ile sasa aldım ve hala elimde tutuyorum. Bana çok iyi kazandırdı. 5 yıl daha elimde tutup dünya işlerini bırakacağım. Tavsiyem bu yönde olur kıymetlı meslektaşım. Birde anlama kurcalama bilmemek daha çok kazandırıyor.

Fenerbahce19.07
Memur
18 Haziran 2023 20:26
sasa - kontr - tofas - tupras - thy -

memur3428
Şube Müdürü
18 Haziran 2023 21:37

Azero kaspa chng orai caw yatirim tavsiyesi değildir

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade Kararıİstanbul kadrosuna 6 bin tl2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerİki polis ihrac edildi. Yazık6 ayda polis yetiştirmekOrjinal 12/36dan çakma 12/36 ya Geçen il var mı pazartesiden itibarenİstihdam listesi açıklayan illerİstihdam yerlerini açıklayan illerMaaş sorunsalı

Sözlük

Sosyal Medyanın artık tat vermemesi 3 En sevdiğiniz hayvan 1 intihar 3 kimle yola çıkılmalı 6 Togg araç hakkındaki dusunceleriniz nelerdir 3 bulaşık makinesine koymadan önce tabakları yıkamak 3 şu an çalan şarkı 1 kadın gibi düşünmek 2 sürü psikolojisi 1 kadınlar ne ister adlı soru 1

Son Haberler

Asgari ücret ve memur maaşı için kritik açıklamaKahramanmaraş'ta şiddetli yağış sel ve taşkınlara neden olduBebek arabasının altına torpil atan 2 şüpheli yakalandı2 oğlunu kurtarmak isteyen baba boğulduErcan Havalimanı'nın yeni terminali 20 Temmuz'da açılacak

Editörün Seçimi

Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir