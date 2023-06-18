Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Haziran 2023 20:14
Bilgisi olan cevaplarsa sevinirim
5 in 3 ünden 4 un 1 ine kademe derece düşünce maaş da artış oluyor mu acaba

SirShrek
Aday Memur
18 Haziran 2023 20:19
Ozkansoft'un programı net olarak veriyor. Yanlış bilmiyorsam 430 civarı bir fark oluşuyor. Yeni gelecek zam ile miktar daha da artacaktır.
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