Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Haziran 2023 20:16
Memur - Kamu işçisi maaşı arasındaki farkın site ana haberinde hiç bahsedilmemesi

bu siteyi anlamıyorum. kamu işçileri memurlardan en az %80 den fazla almasına rağmen hiç bir haberinde bu farktan bahsetmiyor. resmen iki yüzlülük yapıyor. somut verilerle ortaya koymuyor. anca twitter, facebook gibi sosyal mecralarda örnekler açıklanıyor. bu husus bile sitenin gayesinin memurlar olmadığı açık.

millete söylüyorsun inanmıyor. herkes rakamları bilmiyor. veya öğrenmeleri zoruna gideceği için araştırmaya tenezzül etmiyor. ancak bu durumun gözlerine sokulması gerekmektedir.

memurlar.net in site adının hakkını vererek kamu işçisi ile memur maaşları arasındaki farkın somut örneklerle haber edilmesi gerekmektedir. bu haberlerin de 1 defaya mahsus değil günlerce farklı şekillerde sunulması lazım gelmektedir. yoksa anca burada kendi kendimizle oynamaya devam ederiz.

ayrıca yapılacak bu zammın herkese eşit şekilde verilmesi adil olanıdır. kıdemli veya yönetici kademesinde olan memur ile alt seviyelerde olan memurlar arasındaki yüzdesel farkın azalmaması zorunludur. aksi halde yıpranan ve çatırdayan bahse konu çalışma barışının kalmayacağı aşikardır

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