Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Haziran 2023 20:47
Eş durumu tayini

Arkadaşlar merhaba.Eşimle hemşireyiz ikimizde.Ben sakarya eşim istanbulda.Eş durum tayini 2 senedir olmadı hiç bir şeklde.Aile birliği istanbulda sağlanıyor tayin oluyor fakat benim psikolojik sorunlar ve devam eden tedavmim nedeniyle istemiyoruz istanbulu yaşam şartları vs.Bir fikri yardımı olabilecek varmı bu konu hakkında? ikincisi eşim istifa edicek artık umudumuz kalmadı.Usulüne göre istifa sonrası dönüşler nasıl oluyor.Başka bir şehirde hastaneye tekrar başvuru yapsa hemşire olarak işe başlayabilir mi? İstafia sonrası dönüşte illa aynı hastaneye mi dönecek?Eşim 45A idi yeni kadroya geçti ben kadroluyum.Lütfen yardımcı olun arkadaşlar bilen varsa aydınlatırsa çok sevinirim

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