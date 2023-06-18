Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Haziran 2023 20:51
Artırımlı Puanların Durumu Ne Olacak?

Zorunlu hizmet affının gelmesiyle artırımlı puanlar nasıl olacak?


melcea
Daire Başkanı
18 Haziran 2023 20:55

Zorunlu hizmet okulunda olan herkes yuzde elli artirimli alacak.


popcorn007
Daire Başkanı
18 Haziran 2023 20:59

Benim okul 4 yıl zorunlu hizmet kasamında olan bir okul. Yani daha 1 yılı dolmayan yeni atanan da mı %50 alacak?

melcea, 48 dk. önce

Zorunlu hizmet okulunda olan herkes yuzde elli artirimli alacak.

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