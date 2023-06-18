KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


18 Haziran 2023 21:25
TCDD onlisans raylı sistemler yol teknolojisi bölümü

TCDD veya taşımacılık temmuzdaki merkezi atamada hangi kadroya kaç kişi alacak bilgisi olan arkadaşlar cevap verirse çok mutlu olurum.

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