Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Haziran 2023 21:44
Sandik gorevi

Ucret yatan oldu mu arkadaslar


ogretmen266
18 Haziran 2023 22:02
Evet mesaj geldi. 22'sinden itibaren çekebilecekmişiz.

aalus
Aday Memur
18 Haziran 2023 22:11

Manisa Salihli yarından itibaren


Ramazan212147
Aday Memur
18 Haziran 2023 22:27

Hangi il hocam

ogretmen266, 3 saat önce
Evet mesaj geldi. 22'sinden itibaren çekebilecekmişiz.
Toplam 3 mesaj

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