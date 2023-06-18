Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Haziran 2023 21:55
Bitlis Tatvan'da kiralık daire

Bitlis Tatvan a tayini çıkan devrelerin dikkatine,15-20 güne ev boşalıyor,göl manzaralı,aile apartmanı,3+1 ,170 metrekare,ara 3.kat, doğalgazlı sahile, çarşıya, Anayola, okula çok yakın, ilgilenenler irtibata geçebilir,

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