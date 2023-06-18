657 li memur bayramda hangi kanuna istinaden çalışır?

657 li memur ( asker yada polis hariç ) hangi kanuna yada yönetmeliğe istinaden ücreti ödenmeden yada yerine izin hakkı verilmeden çalıştırılır? Çalışılan pozisyon vardiyalı çalışıyor ama vardiya bayram yada resmi tatile gelirse çalışır diye saçma bir düşünce mevcut.. E o düşünceye göre 8-5 haftasonu Tatil de aslında bir vardıya yani çalışma şeklidir.. Bayram yada resmi tatiller aynı ay içinde 40 saat çalışması gereken memurun saatinde eksiye düşmeye sebep olmazken vardiyalı memur da hayır 40 saat dolmadı nasıl oluyor?

657 li memur ( asker yada polis hariç ) hangi kanuna yada yönetmeliğe istinaden ücreti ödenmeden yada yerine izin hakkı verilmeden çalıştırılır? Çalışılan pozisyon vardiyalı çalışıyor ama vardiya bayram yada resmi tatile gelirse çalışır diye saçma bir düşünce mevcut.. E o düşünceye göre 8-5 haftasonu Tatil de aslında bir vardıya yani çalışma şeklidir.. Bayram yada resmi tatiller aynı ay içinde 40 saat çalışması gereken memurun saatinde eksiye düşmeye sebep olmazken vardiyalı memur da hayır 40 saat dolmadı nasıl oluyor?