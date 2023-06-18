Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Haziran 2023 21:59
657 li memur bayramda hangi kanuna istinaden çalışır?
657 li memur ( asker yada polis hariç ) hangi kanuna yada yönetmeliğe istinaden ücreti ödenmeden yada yerine izin hakkı verilmeden çalıştırılır? Çalışılan pozisyon vardiyalı çalışıyor ama vardiya bayram yada resmi tatile gelirse çalışır diye saçma bir düşünce mevcut.. E o düşünceye göre 8-5 haftasonu Tatil de aslında bir vardıya yani çalışma şeklidir.. Bayram yada resmi tatiller aynı ay içinde 40 saat çalışması gereken memurun saatinde eksiye düşmeye sebep olmazken vardiyalı memur da hayır 40 saat dolmadı nasıl oluyor?

memuraday-y
Şef
18 Haziran 2023 23:52

Kardeşim zaten gereğinden fazla izin kullanmıyor musun? Normalde?


Jullyoss
Şef
18 Haziran 2023 23:54
Nasıl Bi gereğinden fazlalık var? 9 gün bayram tatilinde çalışmam istenirken sen yada diğer memurlar izin yapacakken senin zekana göre ben nasıl daha az çalışıyorum?
memuraday-y, 1 saat önce

Kardeşim zaten gereğinden fazla izin kullanmıyor musun? Normalde?

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