Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


18 Haziran 2023 21:59
Memur maaşları bayramdan önce yatar mı?

Sizce maaşlar erken yatar mı?


E.Kayı Han
Editor
18 Haziran 2023 22:42

İmkansız


Matrix01
Aday Memur
18 Haziran 2023 22:49

Tamam sağolasın peki bu ramazan bayramı oncesi maaslar erken yattimiydi.

E.Kayı Han, 2 saat önce

İmkansız

Toplam 2 mesaj

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