Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Haziran 2023 22:20
Hizmetlilerin tayini
Kadrolu hizmetli tayinleri ne zaman açıklanacak bilen var mı ?

Matrix01
Aday Memur
18 Haziran 2023 22:51

Açıkçası bende merak ediyorum ancak bu mayis ayında YHS il içi degisiklik hakkı vardi.


peri5
Aday Memur
18 Haziran 2023 22:53
Teşekkür ederim il dışını bekliyom bende ama kaçırcam diye korkuyom
Matrix01, 2 saat önce

Açıkçası bende merak ediyorum ancak bu mayis ayında YHS il içi degisiklik hakkı vardi.


Matrix01
Aday Memur
18 Haziran 2023 22:59

Sagolsun idarecilerimiz tayin işleri başladığı bütün personeli bilgilendiriyor.

peri5, 2 saat önce
Teşekkür ederim il dışını bekliyom bende ama kaçırcam diye korkuyom

Matrix01
Aday Memur
18 Haziran 2023 23:02

Rica ederim mutlu akşamlar.

Matrix01, 2 saat önce

Sagolsun idarecilerimiz tayin işleri başladığı bütün personeli bilgilendiriyor.

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