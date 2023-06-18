Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Haziran 2023 22:23
Öğretmen-Asistan Doktor Eş Tayini Hakkında Bilgi!

Merhaba arkadaşlar. Çalıştığım kurumda 3 yılım doldu ve farklı bir şehre eş durumu yapmak istiyorum. Eşim üniversite hastanesinde yabancı uyruklu asistan doktor. Yaklaşık 2 yıldır çalışıyor ve 3 yıl daha eğitimine devam edecek. Bizim durumumuzda olup eş tayini isteyen oldu mu? Eğer olduysa süreç hakkında bilgi verebilir mi? Evrak noktasında sıkıntı yaşanıyor mu?

Şimdiden cevap verenlere teşekkür ediyorum.

Çok Yazılan Konular

Zorunlu hizmet affı geldiProje Okullarına Başvuru Kılavuzu AçıklandıZorunlu hizmet affı artık gelmelidir.Motorine 12 Günde Üçüncü Büyük Zam ! Uçuyoruz hemi !Uzman Öğretmenlik 5 YılZorunlu hizmet affıyla İl dışı atamalarda 3 yıl şartı aranmayan durumlarMEBBİS'te Zorunlu Hizmet Yükümlülüğü KaldırıldıProje okul il dışı tercih hakkındaProje okulu ve il içi tayin durumuZorunlu hizmet affi gelir mi?

Sözlük

evcil hayvan oteli 1 Togg araç hakkındaki dusunceleriniz nelerdir 3 En sevdiğiniz hayvan 1 bursa 2 Sosyal Medyanın artık tat vermemesi 3 kimle yola çıkılmalı 6 aşiret 2 ıq'su 140 üstü olan yazarlar 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 2 Kanalize 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarında yaşanan 3 sorun19 Haziran 2023'den önemli gündemKurban İbadet, Paylaşmak Kardeşliktir!Beklenen fırsat! %0 faizli 15.000 TLKilis'te tombul çekirge görüldü

Editörün Seçimi

Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir