Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Haziran 2023 22:25
zorunlu hizmet affı ve puan ilişkisi

simdi hizmet affından sonra artık arttırımlı puan almaya mı başlıyacağız mesala normalde yıllık 22 veren yerde 44 puanla mı devam edeceğiz


ogretmen266
18 Haziran 2023 22:35
%50 hocam yani 22+11 ile devam edeceksiniz.

fenderen
Aday Memur
18 Haziran 2023 22:51

hiç yoktan iyidir:D


sınıfcı22754
Memur
18 Haziran 2023 23:35

Yalnız arttirimli puanı herkes alıyor hocam. Herkesin aldığı bir seyin sana ne avantaji var.


fb88
Şef
19 Haziran 2023 00:09

Zorunlu hizmet affı olduğu için alamazsınız.zorunlu hizmeti tamamlayanlar alır


popcorn007
Daire Başkanı
19 Haziran 2023 00:25

herkes tamamlamış sayıldı ya

fb88, 57 dk. önce

Zorunlu hizmet affı olduğu için alamazsınız.zorunlu hizmeti tamamlayanlar alır

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zorunlu hizmet affı geldiProje Okullarına Başvuru Kılavuzu AçıklandıZorunlu hizmet affı artık gelmelidir.Motorine 12 Günde Üçüncü Büyük Zam ! Uçuyoruz hemi !Uzman Öğretmenlik 5 YılZorunlu hizmet affıyla İl dışı atamalarda 3 yıl şartı aranmayan durumlarMEBBİS'te Zorunlu Hizmet Yükümlülüğü KaldırıldıProje okul il dışı tercih hakkındaProje okulu ve il içi tayin durumuZorunlu hizmet affi gelir mi?

Sözlük

Togg araç hakkındaki dusunceleriniz nelerdir 3 En sevdiğiniz hayvan 1 intihar 3 Sosyal Medyanın artık tat vermemesi 3 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 2 bulaşık makinesine koymadan önce tabakları yıkamak 3 Kanalize 1 evcil hayvan oteli 1 şu an çalan şarkı 1 kimle yola çıkılmalı 6

Son Haberler

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarında yaşanan 3 sorun19 Haziran 2023'den önemli gündemKurban İbadet, Paylaşmak Kardeşliktir!Beklenen fırsat! %0 faizli 15.000 TLKilis'te tombul çekirge görüldü

Editörün Seçimi

Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir