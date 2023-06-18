Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Haziran 2023 22:29
Öğretmen-Asistan Doktor Eş Tayini Hakkında Bilgi!

Merhaba arkadaşlar. Çalıştığım kurumda 3 yılım doldu ve farklı bir şehre eş durumu yapmak istiyorum. Eşim üniversite hastanesinde yabancı uyruklu asistan doktor. Yaklaşık 2 yıldır çalışıyor ve 3 yıl daha eğitimine devam edecek. Bizim durumumuzda olup eş tayini isteyen oldu mu? Eğer olduysa süreç hakkında bilgi verebilir mi? Evrak noktasında sıkıntı yaşanıyor mu?

Şimdiden cevap verenlere teşekkür ediyorum.

Çok Yazılan Konular

Eş tayini çözüm seri gelin !Derece kademeCkyse sonrası ayrilisTıbbi sekreter eczane2023 haziran iller arasi yer degistirme tayiniDeprem bölgesinden tayinOrtaöğretim Tıbbi Sekreterlik Mezunlarına yapılan Haksızlık2023 (Açıktan) Atama KurasıCkys bekleyenler2023 haziran iller arası açıldı

Sözlük

Kanalize 1 Bugün olanlar 1 En sevdiğiniz hayvan 1 intihar 3 Sosyal Medyanın artık tat vermemesi 3 aşiret 2 Evimizin içinde oluşturalabilecek huzur ve dinlenme köşesi 1 Togg araç hakkındaki dusunceleriniz nelerdir 3 ıq'su 140 üstü olan yazarlar 1 bursa 2

Son Haberler

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarında yaşanan 3 sorun19 Haziran 2023'den önemli gündemKurban İbadet, Paylaşmak Kardeşliktir!Beklenen fırsat! %0 faizli 15.000 TLKilis'te tombul çekirge görüldü

Editörün Seçimi

Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir