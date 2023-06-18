Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Haziran 2023 22:44
İl dışı tayin isteyebilir miyim?

2020 eylül atamadıyım bu çıkan zorunlu hizmet affıyla mebbiste yükümlü değil yazıyor, 2023 yazında il içi tayin isteyebilir miyiz?


murati3
18 Haziran 2023 22:48
isteyemezsin hocam. 4 sene şartınız var.

SaruBatuSavcı
Aday Memur
18 Haziran 2023 22:49

Hocam yanlış olmuş il içi de mi olmuyor?

murati3, 2 saat önce
isteyemezsin hocam. 4 sene şartınız var.

murati3
18 Haziran 2023 22:57
olmuyor maalesef hocam. istersen 2022 yılı il ici kılavuzu şartlar 3. maddeye bakabilirsin.
SaruBatuSavcı, 2 saat önce

Hocam yanlış olmuş il içi de mi olmuyor?

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