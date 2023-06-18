Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Haziran 2023 23:07
Samsun Hakkında Bilgi
Merhaba arkadaşlar eş durumundan Samsun'a gitmek için dilekçe yazdım. Samsun merkezde durumlar nasıl, hastaneler hakkında bilgi verecek arkadaş var mı ?

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