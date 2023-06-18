Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


18 Haziran 2023 23:28
MKE nin alımına kimya teknisyeni olarak başvurdum orada çalışan arkadaş varsa yardımcı olabilir mi
Yazılı sınava gireceğim yakın zamanda

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KİT taşeronları tek başlıktaSağlık çalışanlarına zam ve iyileştirme taşerondan geçenleride kapsamalıdır.Maaş zammı

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