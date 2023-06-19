KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


19 Haziran 2023 00:17
Soruşturma aşamasında olan başvurumu nasıl iptal edebilirim? Bulunduğum ilde yedekten sıra geldi

Üniversite büro memurluğu için iki üniversiteye başvurdum. Önce bana uzak ildeki üniversite açıklandı. Belgelerimi teslim ettim, soruşturma aşamasında şu anda. İki gün önce bulunduğum ildeki yerde, yedekten sıra geldi. Uzak ildekini iptal etmem için ne yapmam gerekir?

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