KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


19 Haziran 2023 01:43
Hangi hastaneyi tercih etmeli

Merhaba kardeşim tds olarak eğer alım olursa tercih verecek (tam detaylı bilmiyorum hatam varsa düzeltin) eğitim arastrma hastanesi mi yoksa şehir hastanesi mi tıp fakültesi mi yokaa devlet hastanesi mi hangisinde tds olmak iyidir yoğunluk maaş haklar vb bu yazdigim hastaneler ayni tür bile olabilir o kadar bilgim yok yani bilen varsa cevap verebilir mi lütfen

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