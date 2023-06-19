KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


19 Haziran 2023 03:42
Yerel seçimler atama
Arkadaşlar sizce yerel seçimler atamaları etkiler mi kasım aralık aylarında iyi bi sağlıkçı ataması görürmüyüz fikrinizi merak ettim

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