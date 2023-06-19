Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Haziran 2023 04:39
Mesai 4 güne mi iniyor? Cuma resmi tatil mi?

Cuma resmi tatil mi oluyor.. cuma-c.tesi-pazar tatil, haftanin 4 günü mesai 3 günü tatil mi oluyor?


feridunemeksiz
Şef
19 Haziran 2023 06:03
Mesai 6 güne çıkıyor cumartesi tam gün çalışma pazar tatil Haftasonu geldiğin gün için para ödenmeyecek

dehneliler
Genel Müdür
19 Haziran 2023 06:42
4 günde saat 10'da gel, 15'de git
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