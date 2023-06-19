Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Haziran 2023 05:05

En düşük memur maaşı ne olmalı?
Üniversite mezunu Kpss en az 85 puan İmza sorumluluğu Müfettişe hesap verme

Bu ankete 1 saat 48 dakikada, 2 kişi oy kullandı

Üniversite mezunu Kpss en az 85 puan İmza sorumluluğu Müfettişe hesap verme

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKira Yardımı Hakkında En Güncel BilgiDeprem tazminatıMemur Sen kapatılsın.Arkadaşlar 2024 görüşmelerinde sıfır zam denmeli ve tek bir istek istenmesi gerek GREV hakkiSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Memur sen...Sendikalar ve memur denen şey..

Sözlük

evini ilaçlatan komşu 2 bursa 2 Bugün olanlar 1 intihar 3 Kanalize 1 Sosyal Medyanın artık tat vermemesi 3 En sevdiğiniz hayvan 1 bulaşık makinesine koymadan önce tabakları yıkamak 3 şu an çalan şarkı 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 2

Son Haberler

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarında yaşanan 3 sorun19 Haziran 2023'den önemli gündemKurban İbadet, Paylaşmak Kardeşliktir!Beklenen fırsat! %0 faizli 15.000 TLKilis'te tombul çekirge görüldü

Editörün Seçimi

Memur Sen kapatılsın.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film Önerileri