Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Haziran 2023 05:51
işçiye Temmuzda yüzde 15+enflasyon farkı

En düşük işçi yevmiye 725

-MAAŞ:21750

-Hizmet zammı:2827

-Yol:463

-Yemek:1885

-Sosyal Yardım:1595

-Tediye:37700 (aylık 3466)

-İkramiye:43500 (aylık 4000)

-Ek ödeme:3625 (aylık 302)

-Hizmet primi:75

-Giyim yardımı:1167 (aylık 97)

-Toplam brüt:36400

-NET: 26673 (Mayıs)

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